Esat Anık’tan DPÜ’ye 685 kitap bağışı

Tamburi Sami Anık’ın babası Şair Esat Anık’ın 685 kitabı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesine bağışlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesine yapılan kitap bağışı dolayısıyla düzenlenen törene Esat Anık'ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, akademik ve idari personel ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende bir konuşma yapan Esat Anık.” Şairler yazarlar arasında İsa hocam bize önderlik etti. Bunların hazırlanmasında Murat Zengin ve ekibi çok önemli rol oynuyor. Bize öneren de zaten onlardı. Onların da önerisinden sonra Rektör hocamızın da bunu uygun görmesi çok önemliydi. Bu güzel hizmetler için kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Rektör Kazım Uysal, “ Çok anlamlı bir etkinlikte beraberiz. Bu zengin kütüphaneyi bize bağışlayan Esat beye çok teşekkür etmek istiyorum. Kitap bağışlarıyla kütüphanemiz daha zengin hale geliyor. Kitap bağışlamak kolay bir iş değildir, aynı zamanda bütün bir hayatı ve ömrü bağışlamaktır. Kitap bağışlamak hem kitap bağışlayan için hem de varisleri için zor. Geldiğimiz noktada hem merhuma hem de mirasçılarına çok teşekkür ediyorum. DPÜ Kütüphanesi, ülkemizde, hatta dünyada adı bilinir bir kütüphane olacak. Bağışlanan bu kitaplar, tüm dünyadan görünür olacaktır” dedi.



“Kütüphanemize bağış yapmak isteyen herkese kapımız açıktır”

DPÜ Kütüphanesine bağış yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Rektör Uysal,” Kütahyalı, hayırsever, okumayı seven, belli bir süre sonra bu gençler istifade etsinler düşüncesiyle kütüphanemize bağış yapmak isteyen herkese kapımız açıktır. Kütüphanelerde kitap bağışı yapmış olan kişilerin isimlerinin yaşıyor olması hiçbir şekilde maddi ölçüyle kıyaslanamaz. DPÜ Kütüphanesini asıl zengin yapan budur. Burada yüzlerce insanın birikimleri bulunmaktadır. Bizler gelip hazıra konuyoruz, bu bilgiden tecrübeden istifade ediyoruz. Bu anlamda kitapların kıymetini bilelim. Ben Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphanesine destek veren merhum Sami Anık'ın varislerine hem şahsım hem de kurumum adına teşekkür ediyor, isminin ilelebet üniversitemizde yaşayacağını belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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