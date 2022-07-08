Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde , elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.Sabah erken saatlerde Tavşanlı ilçesi Köprücek köyünde bir kuşun elektrik direğine çarpması sonucunda kablolar birbirine çarparak kısa devreye yol açtı. Kablolar patlamayla birlikte alev alarak yanmaya başladı. Yangın arazideki otları da tutuşturdu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dağıtım şirketince elektriklerin kesilmesi ile yangına müdahale ederek söndürdü.

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