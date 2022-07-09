Otomobilin çarptığı kurbanlık öldü, sürücü yaralı

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Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin başıboş gezerken çarptığı kurbanlık ölürken, sürücü Abdurrahman Y. ise yaralandı.

Tavşanlı'da Abdurrahman Y., 70 AAB 901 plakalı otomobiliyle sokakta başıboş dolaşan kurbanlığa çarptı. Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü Abdurrahman Y. hafif yaralandı. Otomobilin çarptığı hayvan ise öldü. Abdurrahman Y., ayakta tedavi edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2022-07-09 14:34:00



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