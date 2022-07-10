Rektör Uysal, “Kampüs yolunda” isimli televizyon programına katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bir televizyon kanalında yayınlanan “Kampüs yolunda” isimli programa konuk oldu.

Programda sorulara yanıt veren Rektör Kazım Uysal, üniversitenin olanakları ve yürüttüğü çalışmalardan söz ederek, bu yıl tercih yapacak öğrencileri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.