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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolandırıldığını son anda anladı, dolandırıcıyı yakalattı

İHA

Dolandırıldığını son anda anladı, dolandırıcıyı yakalattı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dolandırıcıya ziynet eşyalarını teslim etmek üzereyken dolandırıldığını anlayan B.Ç. isimli vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarı üzerine dolandırıcı jandarma tarafından köyde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Aliköy'de oturan B.Ç.'ye ait ev telefonunu arayan şahıs, kendisini Jandarma olarak tanıtarak, “Hakkınızdaki şikayetten dolayı Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı, evinize gelen görevliye ne kadar paranız ve ziynet eşyası varsa verin incelenecek" dedi.
Telefonda görüşme devam ederken B.Ç. evinin önünde bekleyen şüpheli M.Y.'ye piyasa değeri 100 bin TL’yi bulan, 32 adet çeyrek altın, 2 adet büyük altın, 1 adet bilezik, 1 adet gerdanlık teslim edeceği esnada mağdur B.Ç., daha önceden Jandarma tarafından dolandırıcılık olayları ile ilgili vatandaşlara Jandarma personelinin vatandaştan hiçbir şekilde para ve ziynet eşyası talep etmeyeceği yönünde yapılan bilgilendirme toplantılarını ve köyde yapılan anonsları hatırlayıp dolandırıldığı anladı. B.Ç.’nin altınlarını teslim etmeden 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine şüpheli M.Y. evden kaçarak uzaklaştı.
Olayla ilgili ev sahibinin şikayetçi olması üzerine Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığından özel ekip oluşturularak yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın, köy içerisine yaya olarak geldiğinin tespit edilmesi üzerine fazla uzaklaşamayacağı değerlendirilerek köy içerisinde ve çevresinde yapılan arama sonucu şüpheli M.Y. yakalandı.
Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.

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