Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 30 yaşında

11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 30. yaşını kutluyor.

Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu başkanlığındaki 17 milletvekilinin, Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi adında bir üniversite kurulmasına ilişkin 3 Temmuz 1992 tarihli teklifleri, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve kararın 11 Temmuz 1992 günü yayımlanan 21281 sayılı Resmî Gazetede yer almasıyla Üniversite kurulmuştu.

Konuyla ilgili DPÜ’den yapılan açıklamada,” Geçen 30 yılda Kütahya'nın ve ülkemizin gelişmesi için yüz binlerce insanı yetiştiren, yaptığı çalışmalarla ülkemizin bilimsel birikimine katkılar sunan, kullandığı teknolojiler ve yaptığı araştırma geliştirme etkinlikleriyle çağın gerekliliklerini yerine getiren ve yaptığı uluslararası anlaşmalarla adını tüm dünyaya duyuran Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 'Değer Katan Üniversite' sloganıyla yürüttüğü tüm eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerini Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda sürdürmeye devam edecek” denildi.

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