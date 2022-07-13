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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk Seracılık ve Tarım Fuarı Simav’da açılacak

İHA

Türkiye’nin ilk Seracılık ve Tarım Fuarı Simav’da açılacak

Kütahya’nın Simav ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı'nın 90 yıldan devam eden bölgenin en büyük panayırı olma özelliği taşıyan Simav Panayırı ile birleşerek 26 Ağustosta açılacak.
Seracılık konusunda kurulum, sera ekipmanları, danışmanlık, fide ve tohum gibi katılımcıların yanı sıra tarım makinaları, sulama sistemleri, gübre ve bitki besleme gibi birçok sektörün bir arada bulunacağı fuar 4 Eylül’e kadar devam edecek.
Termal enerjinin cazibe merkezi Simav ‘da 1,2 milyon metrekare alanda yatırımı planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB de yıllık 50 bin ton domates üretimi hedefleniyor. Yeni iş imkanlarına kapı açacak olan fuarın Simav Kütahya ve ilçelerinin yanı sıra Manisa Balıkesir Uşak Afyonkarahisar gibi komşu illerden de ziyaretçi alması bekleniyor.
Simav Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı'nın yapılması konusunda büyük destek veren Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav'da 500 dekarlık bir alanda kurulu seralarda domates üretimi yapıldığını söyledi.
Biçer, ”Simav Eynal domatesi ismiyle markalaşmış olan domatesimizin üretimini organize sera bölgesinde artırarak öncelikli hedefimizi iç piyasanın talebini karşılamak, sonrasında ise ihracatını gerçekleştirmek olacak. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz fuarımız ise hedefe giden yolda önemli bir adım olacaktır. Fuarın bölgemize memleketimize ve tüm katılımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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