Kütahya'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-KÜTAHYA'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, Altıntaş'ta silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin K.Ç., A.S. ve B.K. olduğunu belirleyip takibe aldı. Ekipler, Altıntaş ve Aslanapa ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma, 'Akrep' olarak bilinen makineli tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-07-13 12:00:27
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