"15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur"

İHA

"15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur"

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Bizlere düşen, 15 Temmuz’daki birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmek; çocuklarımıza, gençlerimize o eşsiz ruhu anlatmak ve geleceğe taşımaktır. 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur" dedi.
Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
15 Temmuz'da Türkiye'nin tarihinde 6 yıl önce en karanlık gecelerinden birini yaşadığını belirten Çelik, "F16’lardan atılan bombalar, sokakları dolduran tanklar, halka sıkılan kurşunlar, işgal edilen kamu kurumları ve tarihinde ilk kez bombaların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türkiye; bundan 6 yıl önce, tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı.Tarihinin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimiz, o ihanet dolu 15 Temmuz gecesinde de 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' şiarıyla canını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlık yolundaki kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdı.İnancın, toptan ve tüfekten üstün olduğunu bilen aziz milletimiz; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne karşı verdiği mücadeleyle ülkemizin dört bir yanında kahramanlık destanı yazdı.
Bizlere düşen, 15 Temmuz’daki birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmek; çocuklarımıza, gençlerimize o eşsiz ruhu anlatmak ve geleceğe taşımaktır. 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur.Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan 15 Temmuz’a vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum.İstiklali ve istikbali için tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.O karanlık geceyi canı pahasına aydınlatan şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Ilıca, özlenen günlerine geri dönüyor"
YEREL HABERLER "Ilıca, özlenen günlerine geri dönüyor"
Tavşanlı'daki orman yangını kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Tavşanlı'daki orman yangını kısa sürede söndürüldü
DPÜ İLTEM’den Rektör Uysal’a proje sunumu
YEREL HABERLER DPÜ İLTEM’den Rektör Uysal’a proje sunumu
Çavdarhisar’da çiftçi bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Çavdarhisar’da çiftçi bilgilendirme toplantısı
Sağlık Müdürü Şenkul'dan hastalara ve sağlıkçılara bayram ziyareti
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Şenkul'dan hastalara ve sağlıkçılara ...
Kütahya'da 15 Temmuz programları belli oldu
YEREL HABERLER Kütahya'da 15 Temmuz programları belli oldu
Kütahya’da kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kütahya’da kalp krizi geçiren doktor hayatını ...
Kütahya'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı
Kütahya’da, TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması heyecanı başladı
YEREL HABERLER Kütahya’da, TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA ...
Hisarcık'ın Çatak köyünde yapımı tamamlanan köy camii törenle ibadete açıldı
YEREL HABERLER Hisarcık'ın Çatak köyünde yapımı tamamlanan köy camii ...
Türkiye’nin ilk Seracılık ve Tarım Fuarı Simav’da açılacak
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk Seracılık ve Tarım Fuarı Simav’da ...
Darülkurra'da peyzaj çalışmaları
YEREL HABERLER Darülkurra'da peyzaj çalışmaları
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 30 yaşında
YEREL HABERLER Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 30 yaşında
Dolandırıldığını son anda anladı, dolandırıcıyı yakalattı
YEREL HABERLER Dolandırıldığını son anda anladı, dolandırıcıyı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.