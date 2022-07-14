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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz mevsiminde yağ değişiminin önemi

İHA

Yaz mevsiminde yağ değişiminin önemi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sanayi esnafları yağ ve filtre değişiminin önemini vurguladı.
Yaz mevsiminde araçlardaki yağ değişimi ve filtre değişiminin önemli olduğunu söyleyen sanayi esnafları, "Az masraftan kaçarak çok para harcanılmasın, araçlardaki yağı ve filtresini her 10 bin kilometrede değiştirsinler" dedi.
Ülke genelinde etkisini sürdüren hava sıcakları, Kütahya ve ilçelerinde de etkili olurken, araç bakım ve onarımının önemi artmış durumda. Özellikle sıcak havalarda yıpranma süreci hızlanan araçlar için sürücüler sanayi esnaflarının yolunu tutuyor. Yaz mevsiminde yağ ve yağ filtre değişimin önemli olduğunu ifade eden sanayi esnafı, araç bakımlarını ihmal eden sürücülerin daha büyük masraflarla karşılaşabileceğini söyledi.
Yağ değişiminin her 10 bin kilometrede yapılması gerektiğini ve bunun yanı sıra hava ve yağ filtresinin de orijinal ile değiştirilmesinin sürücüye ekonomik anlamda katkı sağlayacağını anımsatan Tavşanlılı sanayi esnafı Görkem Uçar, "Yağ değiştirme ve tamirat atölyemizde yağ değişimi, bakım ve onarım gibi hizmet veriyoruz. Sürücülerin orijinal ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Gittikleri yerlerin güvenli olması ve kullanılan yağların geri dönüşümden gelmemiş olması lazım. Paketli ürünlerin ambalajlarının ve barkotlarının kontrol etmeleri lazım. Tabi en önemlisi araçlarda 10 bin kilometre de bir yağ ve filtrelerini değiştirmeleri lazım. En iyi bakım 10 bin dir ve kullandıkça balçık oluşan yağ motora zarar verir" ifadelerini kullandı.

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