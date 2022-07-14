Gediz’de Yatılı Kız Kur'an Kursu inşaatında sona yaklaşıldı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından tadilatı yaptırılan Yatılı Kız Kur'an Kursu inşaatında sona yaklaşıldı.

2021 yılında inşaatına başlanan Merkez Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu olarak hizmet veren binada yenileme çalışmaları çerçevesinde merhum hayırsever vatandaşla yapılan protokol neticesinde, mevcut bina yerine daha modern, günümüz şartlarına uygun, öğrencilerin daha nezih mekânlarda Allah’ın kelamını ezberleyecekleri 80 yatak kapasiteli yatılı Kız Kur’an Kursu inşaatı bitme aşamasına geldi.

İnşaatın son hızla devam ettiğini belirten Müftü Nurullah Koçhan, “Dış yalıtımı bitti ve iskele söküldü. Kur’an kursumuzun görüntüsü ortaya çıktı. Hamdolsun. İnşallah 20222023 Eğitim Öğretim sezonunda Kur'an kursumuzun açılışını yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Müftü Nurullah Koçhan, “İslam dini müntesiplerinden sadece kendileri için yaşam sürmelerini beklemez. Yeryüzünün halifesi olan Müslümanlar, dünya hayatında huzurun teminatı olurken hem kendileri hem de kendilerinden sonrakiler için çalışırlar. Sadakai câriye tıpkı bir ırmağın akışı gibi istifadesi bol ve daim, dolayısıyla sevabı kesintisiz olan sadakalar için kullanılır. Camiler, Kur’an kursları, çeşmeler, okullar, yollar, köprüler ve bilcümle insanlığa faydası olacak olan iyilikler bu tür sadaka çeşitlerindendir. En kısa zamanda bitirebilmemiz temennisiyle merhum hayırsever vatandaşımza rahmet diliyorum. Sadakai Cariyesi makbul, mekanı cennet, derecesi âli olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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