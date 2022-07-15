İshak Gazel: "Darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir"

Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "15 Temmuz, kanlı bir darbe girişimine, ülkemizi işgal girişimine, demokrasiyi hiçe sayma milletin iradesini yok sayma teşebbüsüne karşı, aziz milletimizin destansı direnişidir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Gazel, Türkiye düşmanı projelerin aracı olan FETÖ'yü bir kez daha lanetlediklerini ifade etti.

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