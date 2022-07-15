Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bir 15 Temmuz, bir 28 Şubat ve bir Kurtuluş Savaşı daha yaşamamak için ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız, güçlü olmalıyız" dedi.

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