15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 6. yılı sebebiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kütahya’daki şehitlikler ziyaret edildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, şehit aileleri ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Hava Şehitliği, Polis Şehitliği ve Muharip Gaziler Mezarlığını ziyaret etti.

Kur’anı Kerim okunup vatanın birliği ve dirliği için dua edilen şehitliklerde Vali Çelik, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı.

Şehitlerin kabri başında Kur’anı Kerim okuyan öğrencilerle de sohbet eden Vali Çelik, “Kahramanlarımıza şükranlarımızı eksik etmeyeceğiz. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü için gerektiğinde bizler de onlar gibi bu vatan için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılında gurur ve hüznü bir arada yaşıyoruz diyen Vali Ali Çelik, “15 Temmuz; milletimizin hiçbir boyunduruk, hiçbir hain ve hiçbir taşeronu içinde kabul etmeyeceğini tüm dünyaya tekraren gösterdiği gün. O hain gecede 251 vatandaşımızı şehit verdik; 2 bin 734 vatandaşımız gazi oldu. Rabbim her birinden razı olsun. Rabbim bir daha bizi bu tür hainliklerle karşılaştırmasın” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vali Çelik, “Yapmamız gereken birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmek, aramıza hainleri kabul etmemek. Bu yurda, bu millete göz dikenlere de duruşumuzu net bir şekilde göstermek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.