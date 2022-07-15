Simav’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kütahya’nın Simav ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve şehit mezarları ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Cuma Namazı öncesi 15 Temmuz Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlidi Şerif okundu ve okunan hatimlerin duası yapıldı.

İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Adil Biçer ve İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından Yeni Mahalle Mezarlığındaki Şehitlik ziyaret edildi, şehitler için Kuranı Kerim ve dualar okundu.

Şehitlik ziyareti sonrasında 15 Temmuz gazileri Mehmet Başol ve Mustafa Türker’in aileleri evlerinde ziyaret edildi.

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