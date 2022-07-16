Protokol, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle fidan dikim törenine katılan Vali Ali Çelik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda ehrami karaçam fidanı dikerek can suyu verdi.

Doğayı korumanın da vatan görevi olduğunun altını çizen Vali Çelik, “Buradaki amacımız gerektiğinde canını hiç çekinmeden veren milletimizin ülkemizin her alanını koruma duygusunu pekiştirmek. Diktiğimiz fidanlar büyüdükçe içimizdeki duanın yükselişi, haykırışı olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.