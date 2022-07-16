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Belediye Başkanı Doğan: "İlk defa Emet’imizi tanıtmaya yönelik bir festival açacağız”

İHA

Belediye Başkanı Doğan: "İlk defa Emet’imizi tanıtmaya yönelik bir festival açacağız”

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Gazi Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali açılışı öncesi düzenlediği basın toplantısında, ilk defa Emet’i tanıtmaya yönelik bir festival açacaklarını ifade etti.
Gazi Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivalinin Emet’in tarihinde ilk defa düzenlenen ilçeyi tanıtmaya yönelik bir festival olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” İnşallah yüzümüzün akıyla festivali halkımıza zarar vermeden en güzel şekilde Emet’imizi tanıtarak neticelendiririz. Festivalimizin adından da anlaşılacağı gibi Enfest bir Festival 9 günlük bir festival takvimi var. 9 gün Gazi Emet’i anlatmaya yetmez. Ama biz elimizden geldiğince 9 gün içinde Emet’imizin yeraltı zenginliklerinden, gerek doğal zenginliklere, kadirşinas misafirperver halkından jeotermal su kaynaklarına, damak tadından lezzetlerine, yetişen yöresel ürünlere kadar her birine değinmeye çalışacağız. Bugün Yörük, Türkmen ve Türk dünyasından kardeşlerimiz bizlerle beraber olacak. Bugün festival açılış öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Festival gecesinde ise Türk Halk Müziği sanatçısı Zehra halkımızla beraber olacak” dedi.
9 gün sürecek festival etkinliklerini detaylarıyla anlatan Başkan Doğan, daha sonra Emet Belediyesince gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan projeler ile sürdürülen alt yapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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