Domaniç’te çobana ayı saldırdı Bacağından yaralanan 70 yaşındaki çobanı köyün gençleri kurtardı

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde ineklerini otlatan çobana ayı saldırdı. Bacağından yaralanan 70 yaşındaki çobanı köyün gençleri kurtardı.

Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyüne 6 kilometre uzaklıktaki Göçet mevkiinde ineklerini otlatan 70 yaşındaki yaralı Sadık Batum’a ayı saldırdı. Bacağından yaralanan Batum’u köyün gençleri kurtardı. Gençlerin yardımıyla Domaniç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batum, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşadıklarını anlatan Sadık Batum, “Ormanlık alanda hayvanlarımı otlatıyordum. Köpeklerim havlamaya başladı. Sanırım ayıyı görmüşler. Yavruları olan ayı da korkusundan kaçarken benimle karşılaştı. Ayı beni görünce kükreyerek üzerime yürüdü. ‘Ben sana ne yaptım kocaoğlan’ dedim ama ayı pençelerini sol bacağıma sapladı. Pantolonum ve içliğim param parça olmuş. Pençelerini öyle bir sapladı ki kurtulmam mümkün değil. Bir de elini bacağımın içinde çevirmeye başladı. Baktım kurtuluş yok, salavat getirmeye başlarken ayı arkasına baktı. Yavruları gidiyordu. Beni bırakıp yavrularının arkasından gitti. Şans eseri ayıdan kurtuldum. Bizim köyün gençleri motosikletlerle o bölgeye piknik yapmaya geliyorlarmış. Onlar beni bulup köye getirdiler. Sonra da Domaniç İlçe Hastanesine götürdüler. İlk tedavimi orada gördüm. 2030 kadar dikiş atmışlar. Bu gün yarın da kontrol amaçlı Tavşanlı hastanesine götürecekler” dedi.



"Devlet bizi ayılardan kurtarsın"

Köy Muhtarı ve Domaniç Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Eryaşar da yaptığı açıklamada, "Köyümüzün etrafı ormanlarla çevrili. Köyde adımımızı atsak ayılarla burun buruna geliyoruz. Köyümüzün kuru fasulyesi meşhurdur. Köylü bahçelere fasulye eker ama millet ayıdan korkusuna bahçeleri gidemiyor. Kimse hayvan otlamaya gidemiyor. İnekleri, hayvanları telef edilen köylülerimiz de var. Bağı bahçesi ayı istilasına uğrayan köylülerimiz de var. Ayı, domuz ve çakallardan dolayı köylü üretemiyor. Devletimizi bu işe bir çare bulsun. Yoksa köyde kimse kalmayacak” diye konuştu.



“İki ineğimi ayı telef etti”

Sarıot köyünde sığır üreticisi Mehmet Çakırbal da (60), “Kendimi bildim bileli hayvan yetiştiririm. Başkada iş bilmem. Bir yıl için de iki sığırımı ayıl telef etti. Son olarak ta 1 hafta 10 gün önce yine bir ineğimi ayı telef etti. Hayvanın arka kısmını yemiş gerisi kalmış. Evlerin dibine kadar giren ayılardan bırakın yaylaya hayvan otlatmaya bahçesine gidemeyenler var. Devletimizden bize yardım etmesini istiyoruz. Daha yeni komşunun ineğini köyün yakınında komşular kurtarmış ayının elinden” ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Vedat Koç, “Hayvanlara ve bahçelere zarar veren ayılar insanlara da zarar vermeye başladı. Köylü tedirgin herkes korkuyor. Bu işe bir çözüm bulunması lazım” dedi.

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