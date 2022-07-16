Hayvanlarını otlattığı ormanda ayının saldırısına uğradı



Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, hayvanlarını otlatan Sadık Batum'a (70) ayı saldırdı. Bacağından yaralanan ve 30 dikiş atılan Batum, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde çobanlık yapan Sadık Batum, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için köye 6 kilometre uzaklıktaki Göçet mevkindeki ormanlık alana gitti. Batum, hayvanlarını otlattığı sırada ayının saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Batum, bölgeye piknik yapmak için gelen gençler tarafından Domaniç İlçe Hastanesi'ne götürüldü. Burada bacağına 30 dikiş atılan Batum, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'BEN SANA NE YAPTIM KOCAOĞLAN' DEDİM AMA PENÇELERİNİ BACAĞIMA SAPLADI'

Yanında yavruları olan ayının bir anda kendisine saldırdığını belirten Batum, "Ormanlık alanda hayvanlarımı otlatıyordum. Köpeklerim havlamaya başladı. Sanırım ayıyı görmüşler. Yavruları olan ayı da korkusundan kaçarken benimle karşılaştı. Ayı, beni görünce kükreyerek üzerime yürüdü. 'Ben sana ne yaptım kocaoğlan' dedim ama ayı pençelerini sol bacağıma sapladı. Pantolonum ve içliğim param parça olmuş. Beni bırakıp yavrularının arkasından gitti. Şans eseri ayıdan kurtuldum. Bizim köyün gençleri motosikletlerle o bölgeye piknik yapmaya geliyorlarmış. Onlar beni bulup köye getirdiler. 30 kadar dikiş atmışlar" diye konuştu.

Köy Muhtarı ve Domaniç Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Eryaşar, "Köyümüzün etrafı ormanlarla çevrili. Köyde adımımızı atsak ayılarla burun buruna geliyoruz. Kimse hayvan otlamaya gidemiyor. İnekleri, hayvanları telef edilen köylülerimiz de var" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2022-07-16 18:24:09



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