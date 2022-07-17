Kütahya'daki çatı yangını korkuttu

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Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.

Çatı yangını, Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 6 kişilik Afgan sığınmacı ailenin kaldığı tek katlı evin çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Kütahya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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