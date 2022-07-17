Başkan Fatih Köse: "15 Temmuz cesaretle ihanete karşı koymanın, direnişle dirilişin destanıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fatih Köse: "15 Temmuz cesaretle ihanete karşı koymanın, direnişle dirilişin destanıdır”

İHA

Başkan Fatih Köse: "15 Temmuz cesaretle ihanete karşı koymanın, direnişle dirilişin destanıdır”

EğitimBirSen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, 15 Temmuz’un cesaretle ihanete karşı koymanın, direnişle dirilişin destanı olduğunu ifade etti.
Köşe, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, 15 Temmuz 2016 tarihinin ülkemizi işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin içimizden devşirdikleri hain kuklalar eliyle bağımsızlığımıza darbe vurmak, birliğimizi tarumar etmek, tarihsel misyonumuza son vermek için yaptığı kalkışmanın milletin güçlü iradesi sayesinde bozguna uğratıldığı tarihi bir gün olduğunu söyledi.
Şube Başkanı Köse, “ Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) devletin kılcal damarlarına sinsice sızarak milletin malı olan silahları millete doğrultmasının, meşru yönetimi saf dışı bırakarak ülkemizi efendilerine peşkeş çekme arzusunun, mazlumların son umudu, son kalesi Türkiye’nin varlığına kastetmesinin üzerinden dört yıl geçti. 15 Temmuz, hiçbir hak, hukuk ve ahlakta sınır tanımayan, çıkarları uğruna her şeyi göze alan FETÖ ihanet şebekesi, milli ve manevi değerlerimizi istismar ederek, dinî vecibelerimizi çıkar aracına dönüştürerek, milletin merhametini sömürerek, kökü dışarıda derin bağlantılarından aldığı talimatla büyük bir ihanete girişmiş, kendi milletine namlu doğrultmuş, kendi ülkesini işgale yeltenmiştir” dedi.

“251 vatanperver şehit, 2 bini aşkın kahramanımız gazi olmuştur”
Başkan Köse, ”Hainler 35 uçakla millete ve kurumlarına bomba yağdırmış, 37 helikopterle masum insanlara yaylım ateşi açmış, 74’ü tank olmak üzere 246 zırhlı aracı vatandaşlarımızın üzerine sürmüş, 3 gemiyi muhtemel olaylar için hazır bekletmiş, 3 bin 992 otomatik tüfek kullanarak stratejik kurumlara saldırmış, direnen halkı kurşun yağmuruna tutmuştur. 251 vatanperver insanımız şehit, 2 bini aşkın kahramanımız gazi olmuştur. Darbenin ilk başladığı saatlerde Genel Başkanımızın çağrısıyla bütün teşkilatımızla organize bir şekilde, kadın erkek, yaşlı genç milletimizle birlikte mevzide yerimizi alır gibi alanlara aktık; minarelerden okunan salalarla milletimizin varoluş kararlılığının coşkusu ve direnciyle tankın önüne yattık, namlulara göğsümüzü dayadık, hainlerin silahlarına karşı masumların cesaretiyle bütün hesapları bozduk. Yüzyıllardır bu topraklarda niçin var olduğumuzu dosta ve düşmana o gece bir kez daha gösterdik. Dünyanın dört bir yanında masumların ve mazlumların duasını alırken, küresel odakların ve iş birlikçilerinin yüreklerine korku saldık. Dünyanın unuttuğumuzu sandığı tarihsel misyonumuza duygu olarak yeniden döndük, misyonumuza sahip çıktık, hiçbir denklemin bizi hiçe sayamayacağını şehitlerimizin kanı, gazilerimizin cesareti, milletimizin dirayetiyle ortaya koyduk” diye konuştu.

“Sendika olarak, özlük mücadelesini özgürlüğümüzden bağımsız düşünmedik”
“Sendika olarak, özlük mücadelesini özgürlüğümüzden bağımsız düşünmedik” diyen Köse, “Emeğimizin hak ettiği değeri alacağı tek yerin vatanımız olduğunu hiç unutmadık. Alın terimizi de kanımızı da damlatacağımız tek yerin bu topraklar olduğu düşüncesinden hiçbir zaman sapmadık. Örgütlü olmanın hakkını vererek, üyemizi de ülkemizi de korumayı en büyük ödev ve görev belledik. Şehit düştük, gazi olduk ama ‘bekleyip görelim’ demedik; demokrasi nöbetlerinde de milletimizle kol kola olduk. İnsan hakları ve özgürlükler söz konusu olduğunda kimseye söz söyletmeyen ikiyüzlü Batı’nın diline pelesenk ettiği kavramların sadece kendisi için geçerli olduğunu, başkalarını hep sömürge olarak gördüğünü, istila ve işgal için bu kavramları sinsice kullandığını, o gece darbeyi yaşayan ve püskürten milletimizin cesaretine karşı duyduğu kayıtsızlıktan bir kez daha anladık. Darbeyi ve darbecileri kınamadılar, kınayamadılar. Kendi başkentlerinde bir olay olduğunda topluca yürüyen ülke liderleri Türkiye için tek cümle bile kuramadılar. Tam tersine, darbecilerin elindeki kanı yıkamak için medyayı kullandılar” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz’da verilen mücadele bağımsızlığımızın destanıdır”
15 Temmuz’da verilen mücadelenin bağımsızlığımızın destanı olduğuna dikkat çeken Başkan Fatih Köse, “ 15 Temmuz’da, Çanakkale’de koyun koyuna yatan şehitlerimizin miras bıraktığı birlik ve beraberlik milletimizi tek bir gövdeye dönüştürmüş, istikbalin istiklalden geçtiği kayıtlara bir kez daha düşmüştür. EğitimBirSen olarak, tarihin hangi kesitinde, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm darbeleri ve darbecileri lanetliyoruz. Bütün vesayet düzenlerini, milletin iradesine ipotek koyan anlayışları ve arayışları tartışmasız reddediyoruz. Milletimizin güçlü iradesiyle atlattığımız bu büyük badirelerden sonra yeni ufukları görmenin, yeni umutları menzil edinmenin vaktidir, diyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin benliğinin bu tarihî bilinçle donanmasının, kimliğinin 15 Temmuz cesaretiyle neşvünema bulmasının geleceğimiz için en büyük tahkimat olduğuna inanıyor, tarihinden beslenmeyen bir neslin atide kaybolacağını düşünüyoruz. Eğitimin en önemli misyonlarından birinin de bu şuuru içselleştirecek işlere imza atmak, bireysel başarının yanı sıra toplumsal varoluşa da katkıda bulunacak; rekabet boyutuyla evrensel, ürettikleri boyutuyla yerel insan yetiştirmenin bu tehlikelere karşı en büyük barikat olduğuna inanıyoruz. Hesapları kirli, elleri kanlı darbeci hainleri bir kez daha lanetliyor, şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” dedi.

“Milletimiz uyanık olmalı”
Mesajında milletin uyanık olması gerektiğine değinen Başkan Köse, “ Benzeri tuzakların bundan sonra da kurulabileceğini unutmamalıdır. Bin yıldır şehitlerimizin kanlarıyla vatan kıldığımız bu coğrafyada milli ve manevi değerlerimizle kamufle edilmiş, art niyetli, emperyalist güçlerin maşası odakların eylem ve söylemleri karşısında uyanık olmak, var olmaya devam etmemizin ön şartı olmuştur. Maddi sıkıntıların, mezhepsel farklılıkların, ırkçı ve şovanist yaklaşımların bin yıldır kader birliği yapmış insanımızı bir birinden ayırmasına fırsat verilmemelidir. Uyanık olmak, bu ülke için, insanımız için küresel güçlerin biçtiği kölelik rolüne isyan edip ülkemizi tarihi rolüne, bulunduğu coğrafyada adaletin ve nizamın sahibi yapmak için gayret gösterenlere destek vermekle olur. Bu coğrafyada bin yıldır öz benliğiyle, kültürüyle, inanç değerleriyle var olan insanımızı kimliğinden uzaklaştırmaya, milletimizi küresel güçlerin uşağı yapmaya ve böylelikle ekonomik felaha ulaşılacağını salık verenlere asla itibar edilmemelidir. Bu sadece 15 Temmuz şehitlerimize değil tarih boyunca fedayı can eden tüm şehitlerimize ihanettir” ifadelerini kullandı.

“Örgütlü bir şekilde hashtag oluşturulabilmekte”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da düğün magandasının ruhsatlı silahına el konuldu
YEREL HABERLER Kütahya’da düğün magandasının ruhsatlı silahına el ...
Kütahya'daki çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Kütahya'daki çatı yangını korkuttu
Vali Çelik, Emet’te tedavi gören hastaları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çelik, Emet’te tedavi gören hastaları ziyaret ...
Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek
YEREL HABERLER Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün ...
Kütahya Ülkü Ocakları’nda tohumlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kütahya Ülkü Ocakları’nda tohumlar toprakla buluştu
Hayvanlarını otlattığı ormanda ayının saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Hayvanlarını otlattığı ormanda ayının saldırısına ...
Domaniç’te çobana ayı saldırdı Bacağından yaralanan 70 yaşındaki çobanı köyün gençleri kurtardı
YEREL HABERLER Domaniç’te çobana ayı saldırdı Bacağından yaralanan ...
Belediye Başkanı Doğan: "İlk defa Emet’imizi tanıtmaya yönelik bir festival açacağız”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Doğan: "İlk defa Emet’imizi ...
Belediye Kütahyaspor çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor çalışmalarına başladı
Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür belgesi Belediye Başkanı Alim Işık: "Devletin gücünden büyük güç yoktur"
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nden 200 çalışanına teşekkür ...
Pazarlar tek yürek oldu
YEREL HABERLER Pazarlar tek yürek oldu
Gediz'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı
YEREL HABERLER Gediz'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Protokol, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikti
YEREL HABERLER Protokol, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra ...
Kütahya, FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek oldu
YEREL HABERLER Kütahya, FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek ...
Çavdarhisar’da 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü anma programı coşkulu geçti
YEREL HABERLER Çavdarhisar’da 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik ...
Hisarcık’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Hisarcık’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve ...
Simav’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Simav’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Kütahya'da 15 Temmuz Şehitler Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Kütahya'da 15 Temmuz Şehitler Camii ibadete açıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ...
"15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"
YEREL HABERLER "15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız ve ...
"Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve milleti için canını vermekten çekinmemiştir"
YEREL HABERLER "Türk milletinin kahraman evlatları, ülkesi ve ...
Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir"
YEREL HABERLER Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü ...
Karaağıl köyünde gözleme hayrı
YEREL HABERLER Karaağıl köyünde gözleme hayrı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.