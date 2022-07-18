Türkiye’nin önemli termal turizm noktalarından biri olan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği Kütahya'nın Ilıca Kaplıcaları bölgesindeki Harlek Termal Otel'de, 9 günlük bayram tatili boyunca doluluk oranının yüzde yüz seviyesine ulaştığı belirtildi.

Bayram tatilinde doğa, tarih ve şifalı termal sular ile iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler Kütahya Ilıca'ya akın etti.

Harlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, Kurban Bayramı tatili ile aylardır özlenen kalabalığa ulaşıldığını ifade etti.

Umur, Ilıca'nın termal suyunun kalitesinin asırlardan bu yana bilindiği ve her dönem ‘şifalı’ olarak anıldığını hatırlattı.

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