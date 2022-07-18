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İhsan Tunçoğlu: "Komşu iller YHT'ye kavuştu, Kütahya üvey evlat mı?"

İHA

Kütahya basın camiasının usta ismi İhsan Tunçoğlu, Kütahya'nın Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağından mahrum bırakılmasına adeta isyan etti.

İhsan Tunçoğlu: "Komşu iller YHT'ye kavuştu, Kütahya üvey evlat mı?"

Kütahya basın camiasının usta ismi İhsan Tunçoğlu, Kütahya'nın Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağından mahrum bırakılmasına adeta isyan etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, BursaBalıkesir Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı projesini açıklamasının ardından İhsan Tunçoğlu Kütahya için ses yükseltti. Gazetecilerin çatı örgütlerinde yöneticiliğini sürdüren usta kalem "Kütahya Üvey Evlat mı?" diye sordu. Komşu illerimiz Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Bilecik, Bursa, Balıkesir'in Yüksek Hızlı Tren'e kavuştuğunu belirten Tunçoğlu, "Sadece Kütahya mahrum bırakıldı. Yorum sizlerin" dedi.
Tunçoğlu, milletvekillerinden konuya ilişkin bir cevap beklediklerinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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