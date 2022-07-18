Kütahyalı Atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu

Denizli'de yapılan 52. Balkan U20 Atletizm Şampiyonasında Kütahyalı atlet Sıla Ata, bir altın ve bir gümüş madalya kazandı.

1617 Temmuz tarihlerinde Denizli'de yapılan 52. Balkan U20 Atletizm Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden Kütahyalı atlet Sıla Ata, bir altın, bir de gümüş madalya kazandı. Ata, 3.000 metre pistte Balkan ikincisi, 5.000 metre pist koşusunda da Balkan Şampiyonu olarak Türkiye’ye ve Kütahya’ya gurur yaşattı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "1617 Temmuz'da Denizli'de yapılan 52. Balkan U20 Atletizm Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Sıla Ata, Milli takımımızda ilk gün 3.000 metre pistte Balkan ikincisi, ikinci gün 5.000 metre pist koşusunda Balkan Şampiyonu olarak ülkemize gümüş ve altın madalya kazandırdı. Sporcumuzu tebrik ederiz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.