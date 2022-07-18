Kütahya'da Alperen Gültepe soruların tamamını doğru yanıtladı

Kütahya’da YKS 2022 ÖSYM sonuçlarına göre, Alperen Gültepe isimli öğrencinin YKS Dil İngilizce sınavında soruların tamamını doğru yanıtladığını bildirildi.

Gültepe, sınava sistemli ve planlı çalışarak hazırlandığını ifade etti. Gültepe, "Hazırlık sürecinde başarılı olmak için öğrencilerin düzenli bir şekilde sınav kaygısı yaşamadan azimle çalışmaları gerekiyor. Heyecan yapmadan, sakin şekilde, kendilerine güvenerek sınava girmeliler. Ailemin ve öğretmenlerimin bana güvendiğini hissetmek, benim de kendime olan güvenimi arttırdı. Sınavda da sakin şekilde soruları cevapladım ve başarıya ulaştım" diye konuştu.

Alperen Gültepe’nin öğretmeni Musa Dağ, öğrencisinin başarısından onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Genel olarak ÖSYM sonuçlarından da memnun olduğunu söyleyen İngilizce öğretmeni Musa Dağ, emeği geçen tüm öğrencilerine ve velilerine teşekkür etti.

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