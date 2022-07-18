Emet’te eski çöplükte çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

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Kütahya’nın Emet ilçesinde eski çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, eski çöplük mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline Emet ve Gediz Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabaları sonucu ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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