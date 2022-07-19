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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ali Çelik, Türkiye birincisi öğrencileri tebrik etti

İHA

Vali Ali Çelik, Türkiye birincisi öğrencileri tebrik etti

Vali Ali Çelik, Afet Risk Azaltma Proje Yarışması’nda Türkiye birincisi olan Kütahya Lisesi öğrencilerini tebrik etti.
Kütahya, TürkJapon Vakfı ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı Türkiye Ofisi iş birliğinde düzenlenen Afet Risk Azaltma Proje Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.
Vali Ali Çelik; 28 ilden 99 projenin katıldığı yarışmada “Ben Burdayım" isimli projeleriyle birinci olan Kütahya Lisesi 10. sınıf öğrencileri Aslıhan Kaya, Medine Tahtalı, Rawan Saıf Hassan ve Zeynep Bocut’u kabul etti.
Toplumun her kesiminin afet ve afet risklerine karşı bilinçlenmesinin önemine dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Projenizle hem farkındalığa katkı sağladınız hem de elde ettiğiniz başarıyla Kütahya’mızı gururlandırdınız. Yaşattığınız gurur için sizi tebrik ediyor; danışman öğretmen ve velilerinize destek ve teşvikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Öğrenciler, Vali Ali Çelik’e kabul ve destekleri için teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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