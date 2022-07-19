Yaya ve yol çizgi çalışmaları

Kütahya'da, üst yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve yollarda yol çizgi çalışmalarıyla birlikte şehir merkezinde yaya geçit çizgileri yeniden boyanarak araç ve yayaların trafik güvenliği sağlanmaya devam ediyor.

Asfalt serim çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda yol çizgileri çizilmeye devam ediyor. Son olarak Dumlupınar Mahallesi çevre yolu yan yol ile birlikte Ömer Halis Demir Caddesinde yol çizgi çalışması tamamlandı.

Yol çizgileriyle birlikte şehir merkezindeki silinen ve yıpranan yaya geçit çizgilerinin de bakım ve boyama işlemleri tamamlandı.

Araç ve yaya trafiği güvenliği için gerekli olan yol çizgileriyle birlikte yaya geçit çizgi çalışmaları diğer cadde ve sokaklarımızda da devam edecek.

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