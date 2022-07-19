Ramazan Çelik, Emet’te yoğun ilgi gördü

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Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen 1. Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahneye çıkan Bolulu ses sanatçısı Ramazan Çelik, yoğun ilgi gördü.

Emet Termal Amfitiyatro’da sahne alan sanatçı Ramazan Çelik, vatandaşlarında katılımıyla oyun havaları eşliğinde oyunlar oynayarak halkın doyasıya eğlenmesini sağladı.

Yoğun katılımın olduğu konserde festival alanı çevresinde araç park edecek alan kalmazken, Ramazan Çelik’in hareketli müziğiyle büyük coşku yaşayan vatandaşlar konser süresince alanda oyunlar oynayarak sanatçıya eşlik ettiler.

Konserde Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan gecenin anısına Ramazan Çelik’e plaket takdim etti. Başkan Doğan, konser sonunda ise Çelik’e

yöresel ürünlerden ünü ilçe sınırlarını aşan keçi peyniri ve yörede yetişen sarı ot hediye etti.

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