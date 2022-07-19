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Kütahya Ülkü Ocakları’nda tohumlar toprakla buluştu

İHA

Kütahya Ülkü Ocakları’nda tohumlar toprakla buluştu

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi’nin çalışmaları doğrultusunda hayata geçirilen 'PermakültürSürdürebilir Tarım' projesi çerçevesinde il başkanlığı binasında gençlerle birlikte tohum kalemlerini toprakla buluşturdu.
Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın başlatmış olduğu, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in 9 Işık Doktrinindeki Köycülük İlkesi ve Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin 'Toprağın dili tarımdır' anlayışı çerçevesinde Türkiye genelinde Genel Merkezimiz tarafından harekete geçilmiştir. Biz de Kütahya Ülkü Ocakları olarak bu çizgide geleceğin teminatı gençlerimize öğretmeye çalıştığımız, 'Permakültür Sürdürülebilir Tarım' projesi çerçevesinde Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı binamızda genç kardeşlerimizle birlikte tohum kalemlerimizi toprakla buluşturduk. Saksıda domates yetiştirebileceğiniz, tohum kalemi ve Permakültür el kitaplarımızı İl ve İlçe Ülkü Ocaklarımızdan her isteyen hemşerimiz temin edebilirler" diye konuştu.

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