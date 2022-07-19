Kütahya Ulusal Şair Şeyhi Şiir Yarışması sonuçlandı

Kütahya Belediyesi’nin düzenlediği Ulusal Şair Şeyhi Şiir Yarışması ödül töreni Ahmet Selçuk İlkan’ın verdiği konser ile gerçekleşti. Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yarışmaya yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan eser sahiplerine ve jüri üyelerine teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu ile birlikte organize edilen Şair Şeyhi Şiir Yarışması’na yurt dışından ve yurt içinden birçok şair eserleri ile katılım sağladı.

498 eserin değerlendirildiği yarışmanın ödül gecesinde Türk şiiri’nin önde gelen isimlerinden Ahmet Selçuk İlkan yer aldı.

Kütahya Belediye bahçesinde gerçekleşen gecede konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan eser sahiplerine ve bu eserleri değerlendiren jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu gece aramızda olan ve bizi kırmayarak Kütahya’ya gelen Ahmet Selçuk İlkan’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan eserlerini Türk müziğinin eşsiz şarkıları ile birlikte seslendirerek Kütahyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kütahya’da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden İlkan, en kısa süre içinde yeniden Kütahya’ya gelmek istediğini ifade etti.

Yarışmada 2. Mansiyon ödülünü Şüride şiiri ile Murat Tapar, 1. Mansiyon ödülünü Can Hüması şiiri ile Yaşar Bayar, 3.’lük ödülünü Ey Şehri Kütahya şiiri ile Saltuk Buğra Bıçak, 2.’lik ödülünü Yorgun Bir Şair Oratoryosu şiiri ile Yavuz Doğan ve 1.’lik ödülünü Öykünme şiiri ile Erdal Ercin aldı.

Ödül alan şairlere, teşekkür plaketi ve ödüllerini Ahmet Selçuk İlkan verdi. Program sonunda Başkan Işık, sanatçı Ahmet Selçuk İlkan’a Kütahya çinisi hediye ederek katılımı için bir kez daha teşekkür etti.

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