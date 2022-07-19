Belediye Başkanı Alim Işık, 9 günlük bayram tatili sonrası Kütahya Belediyesi geleneksel bayramlaşma programında personel ile bir araya geldi. Bayramların sevinç ve birlik zamanları olduğuna dikkat çeken Başkan Işık, çalışanların kurumlarına sahip çıkmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Kütahya Belediyesi geleneksel bayramlaşma töreni, belediye yemekhanesinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, birim müdürleri ve personelin katılımı ile gerçekleşti.

Başkan Işık, iki dini bayramın da çok kutsal olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, “Küsler barışır, zenginler fakirleri kollar gözetir, küçükler büyüklerini ziyaret eder. Bayramlaşma programımıza katılımınız için hepinize ayrı ayır teşekkür ediyorum. Geçmiş mübarek Kurban bayramımızın hayırlara vesile olması temennisi ile nice bayramları hep birlikte geçirmeyi Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Hepinizin de içinde yaşadığı gibi belediyecilik zor bir iş. Her işi yaparsınız, 24 saat hizmet edersiniz, herkesi aynı anda memnun edemezsiniz. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Her şeye ve zaman zaman dışarıdan gelen kırıcı sözlere rağmen milletimize hizmet ediyoruz. Bizim görevimiz bu. Nafakamızı buradan evimize götürüyoruz. Sabırla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kütahya Belediyesi’nin Kütahya’nın en büyük kamu kurumu olduğunu bir kez daha hatırlatan Başkan Işık, 2 bin kişiye yaklaşan çalışanı ile 260 bine yakın Kütahya'lıya hizmet verdiğini söyledi.

Bazen bazı vatandaşların aynı anda mahallesindeki tüm sokakların asfalt olmasını talep ettiğini ya da farklı isteklerde bulunduğunu ifade eden Başkan Işık, bunun aynı anda yapılmasının mümkün olmadığını ancak belirli sıra ile isteklerin yapılacağını söyledi.

Çalışanlara çalıştıkları kuruma sahip çıkmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Işık, bazı çevrelerin Kütahya’nın gelişmesini istemediğini, hala eski alışkanlıklarının devam etmesini istedikleri için yapılanları görmediklerini ve görmezden geldiklerini söyledi. Çalışanlarında bu noktada belediye aleyhine doğru olmaya bilgilerle konuşanlara fırsat vermemeleri gerektiğini belirten Başkan Işık, gerektiğinde o kişileri kendisi ile yüzleştirmelerini istedi.

Yapılan hizmetler ve yatırımlar hakkında da bilgiler veren Başkan Işık, Kütahya Belediyesi’nin çalışanları ile birlikte bugüne geldiğini ifade ederek, herkese bir kez daha teşekkür etti.

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