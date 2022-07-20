Emet’te yöresel yemek yarışması

Kütahya’nın Emet ilçesinde belediye tarafından Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali çerçevesinde yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali çerçevesinde belirlenen “Kadın Kooperatifleri ve Yöresel Lezzetler Günü” nedeniyle düzenlenen yöresel yemek yarışması renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışmada bir konuşma yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “ Bugün festivalimizin Yöresel Lezzetler Günündeyiz. Burada yöresel damak tatlarını ve lezzetlerini göreceğiz. Festivalimizin ana amacı da zaten doğal güzelliklerimizi, lezzetlerimizi ve doğal ürünlerimizi tanıtmaktır” dedi.

Termal Otel bahçesinde gerçekleştirilen yarışmanın jüri üyeleri arasında organizatör Cemal Candar, Kütahya Merkez Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri Muhammet Öter ve Muhammet Dönmez yer aldı.

Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) bünyesindeki kadınlar tarafından hazırlanan yöresel kol böreği, kuru biber, kızılcık çorbası, tarhana çorbası, mantı, keşkek, un helvası, haşhaşlı yufka tatlısı, cum cum, yaprak sarma, pişirgi, yaban eriği turşusu ve un helvası Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve 3 kişilik jürinin değerlendirmesinden geçti.

Seçim yapmakta zorlanan jüri üyeleri yöresel yemek, turşu ve tatlıların değişik kategorilerde olması nedeniyle tüm yemekleri birinci ilan etti. Yarışmaya katılan kadınlara Başarı Belgesi verilirken, ayrıca yöre yemeklerinin yapıldığı Emet Evi Restoran’da yemeğe davet edildiler.

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