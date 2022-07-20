Müdür Başyiğit, YKS Türkiye 32'ncisi Zeynep Mert'i tebrik etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) sayısal alan sorularının tamamını doğru cevaplayarak Türkiye 32'ncisi olan Nafi Güral Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Mert, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Zeynep Mert’i tebrik ederek eğitim hayatında başarılar diledi. Başarı nedeniyle Nafi Güral Fen Lisesi öğretmen ve idarecilerini de tebrik eden Müdür Başyiğit, öğrencinin çalışma yöntemleri hakkında bilgi aldı. Hedef belirlemenin, bu hedefe odaklanmanın, sistemli çalışmanın önemine değinen Başyiğit, öğrencinin çalışma ortamının oluşmasında ailenin önemine de değinerek öğrencinin ailesini tebrik etti. Ayrıca öğrenciye destekleri için teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Tavşanlı Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Ali Kanyılmaz'ın sözel alanda Türkiye ikincisi olduğunu belirterek, "Tavşanlı Fen Lisesi öğrencimiz Mehmet Ali Kanyılmaz'ı, ailesini ve okulunu tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz çalışma ve gayretlerinin karşılığında bu dereceleri elde ettiler. Bundan sonraki yaşamlarında da nice başarılar diliyorum. Ayrıca ilimizde iyi derece elde eden, ilk 1000 arasında yer alan birçok öğrencimiz mevcut. Onları da tebrik ediyorum" dedi.

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