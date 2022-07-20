İşitme engelli Ayşe'nin el emeği puşideleri, türbeleri süslüyor



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'usta öğretici' olarak çalışan işitme engelli Ayşe Sarıçam'ın (39) Maraş işi tekniği ile tasarladığı puşideler, aralarında Eyüp Sultan, Sultan Ahmet ve Vahide Sultan'ınkilerin de olduğu türbeleri süslüyor. Nakış işini zevkle yaptığını belirten Sarıçam, "Engelli olsam da sağlıklıyım. Kendimi güçlü hissediyorum. Allah'a çok şükür. Benim gibi engelli arkadaşlarımla birlikte çalışabilirim" dedi.

Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle işitme duyusunu kaybeden Ayşe Sarıçam, işitme engelliler için açılan nakış kursunu bitirdikten sonra Osmanlı motifleri işlemeye başladı. Zamanla bu işte ustalaşan Sarıçam, nakış alanında düzenlenen Sim Sarma (Maraş işi tekniği) Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Almanya'da da bir organizasyonda kendi işlediği kıyafetleri giyip, amatör manken unvanını alan Sarıçam, 4,5 yıldır Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'usta öğretici' olarak görev yapıyor.

Sarıçam, son olarak Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2016 yılında imzaladığı proje kapsamında 'sanduka örtüsü' olarak bilinen puşideler tasarladı. Osmanlı Hanedanı'na ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi projesi ile hazırlanan puşideler, Eyüp Sultan Türbesi ile Sultan Ahmet ve Vahide Sultan Türbesi'ndeki yerlerini aldı.

'İŞİMİ ZEVKLE YAPIYORUM'

Nakış işini zevkle yaptığını belirten Ayşe Sarıçam, "17 yıldır nakış işiyle uğraşıyorum. Zevk alarak işimi yapıyorum. Zor ama çok seviyorum. Alın teri ile ve helalinden para kazanıyorum. Engelli olsam da sağlıklıyım. Kendimi güçlü hissediyorum. Allah'a çok şükür. Benim gibi engelli arkadaşlarımla birlikte çalışabilirim. Burada işaret diliyle anlaşabiliriz. Eğitim almak isteyenler gelebilir" dedi.

'AYŞE İÇİN İŞARET DİLİNİ ÖĞRENDİM'

Ayşe Sarıçam ile birlikte çalışırken işaret dilini öğrendiğini söyleyen Fatma Gürcan (43), "Ayşe ile Olgunlaşma Enstitüsü'nde tanıştık. İkimiz aynı gün sınava katıldık ve başarılı olduk. Arkadaşlığımız o gün başladı. Daha önce bu işi yapsam da Ayşe'den öğrendiğim teknikler farklı. Öğrendiklerimi uyguluyorum, emeği çok. Birlikte çalışmaya başlayınca işaret dilini öğrenmem gerektiğini düşündüm. Yavaş yavaş Ayşe'nin hareketlerinden, hatalarımı düzelterek, televizyon ve telefondan takip ederek, işaret dilini öğrendim" diye konuştu.

'ENDER HOCALARIMIZDAN BİRİ'

Hazırlanan puşidelerin çeşitli türbelerde yer aldığını ifade eden Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli ise "Ayşe Hocam, gerçekten 2 kişinin yapabileceği bir işi, tek başına götürebilen ender hocamız. Kendisi ile tanıştığımız ve bu projeyi arkadaşları ile organize ettiğimiz için çok memnunuz. Ve bu konuda övgüler alıyoruz. Bu başarıda Ayşe Hocam ve ekibinin çok büyük katkıları var. Maraş işi tekniği ile işlediğimiz puşideler, Eyüp Sultan, Sultan Ahmet ve Vahide Sultan türbelerinde yerlerini aldı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-07-20 11:35:35



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