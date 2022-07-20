Kütahya Belediyesi'nden yaz kursu

Kütahya Belediyesi kent gençliğini teknolojik açıdan hem eğlendirmek hem de eğitmek amacıyla ücretsiz GenZ yaz kursu düzenledi.

Kütahya Belediyesi'nin roket bilimi, yapay zeka, metaverse, NFT ve espor alanlarında yine gençler tarafından kurgulanmış farkındalık odaklı eğitimleri içeren Genz yaz kursu başlıyor. İki hafta boyunca 25 Temmuz7 Ağustos tarihleri arasında 11.0015.00 saatleri arasında Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan kursa 78910 ve 11.sınıf öğrencilerinin katılımı bekleniyor.

Dört alanda farkındalık eğitimi, iki alanda seminer ve yine iki alanda uygulamalı faaliyeti kapsayan yaz kursuna 711. sınıf öğrencileri katılabiliyor.

Farkındalık eğitimleri, Uygulamalı Roket Bilimi, Uygulamalı Espor, Metaverse ve NFT'yi tanıyalım, Yapay Zekayı Tanıyalım konularını içeriyor.

Seminerler, Dijital Verimlilik, Espor Kariyeri konularında, Uygulamalı faaliyetler ise, Espor Turnuvası ve Roketimi Tasarlıyorum konularında yapılacak.

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