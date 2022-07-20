Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz

DHA

Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz


Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz. Türkiye'nin sanayileşmesi için iş birliklerini, istihdam yaratan projeleri arttırmamız lazım" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Bakan Bilgin ilk olarak Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Nursanlar Holding bünyesinde bulunan Nursan Kablo Donanımları fabrikasında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı imza törenine katıldı. Programda Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de yer aldı.
'EMEĞİ KORUYACAK ÖNLEMLER ALMAYA ÇALIŞTIK'
Bakan Vedat Bilgin, yapılan asgari ücret düzenlemesiyle emeği koruyacak önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Biliyorsunuz, bizler geçtiğimiz günlerde bir düzenleme yaptık. Asgari ücret düzenlemeleri ile emeği koruyacak önlemler almaya çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlet olduğundan dolayı buna özellikle önem vermektedir. Evet, asgari ücret, adı üzerinde asgari düzeydeki ücret demektir. Bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içerisinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımı ile ilgilidir. Sendikal özgürlükler ne kadar kullanılıyorsa, asgari ücretin üzerinde ücret seviyesinin belli bir aşamaya tırmandırmak mümkündür. Bu da emekçilerin, çalışanların üretimden daha fazla bir pay almasını sağlayacak bir mekanizma oluşturur. Demokrasi böyle bir şeydir. Demokrasi toplu sözleşmenin olduğu, sendikal özgürlüklerin olduğu yerdir. Demokratik toplum bunların üzerinde yükseliyor. Çalışanlarının özgürlüklerine saygı duyan işverenlerin, işletmelerinin ürettiği değeri çalışanları ile paylaşan işletmeleri bunun için saygıdeğer buluyoruz. Bu bakımdan bugün gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokolü ile aslında bu konuya verdiğimiz önceliğin bir ifadesi olarak görülmelidir."
'İSTİHDAM YARATAN PROJELERİ ARTIRMAMIZ LAZIM'
Türkiye'nin sanayileşmesi için istihdam yaratan projelerin artırılması gerektiğini belirten Bakan Bilgin, şunları söyledi:
"Dünya bugünlerde büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Önce pandemi, arkasından pandeminin yarattığı sorunlar ve onların küresel ölçekte malların, insanların, paranın hareketinde meydana gelen kopukluklar, tedarik sistemlerinin kopması vesaire. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman dünyadaki bu krizin Türkiye'ye yansımaları da var. Yansıması iki yoldan oldu biliyorsunuz. Bir; döviz kurları üzerinden bize yansıyor. İkincisi de enflasyon olarak yansıyor. Bütün bunlar nasıl aşılacak? Sihirli bir değnek yok. Sihir bizim ellerimizde, emekçilerimizin ellerinde. İşletmelerimizin yatırımları var. Dolayısı ile bunlara destek vermek, Çalışma Bakanlığı olarak bizim görevimiz. Bu bakımdan biz sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz. Bu konuda iki uygulama içerisindeyiz. Birisi üretim sürecine katılım programı açtığında, işletmecilere doğrudan doğruya iş gücü desteği veriyoruz. Yani işletmelere diyoruz ki, 'Bizden 3 ay eğittiğin bir insanı iş gücü olarak alıp en az 1 yıl istihdam edersen 1 yıl, 6 aylık eğitim sürecini bizim desteklediğimiz bir işçiyi alırsan sana 2 yıl istihdam desteğindeyiz.' diyoruz. Bunu Gaziantep'te başlattık. Önümüzdeki günlerde Bursa'da uygulamaya sokacağız. Türkiye'nin sanayileşmesi için bu iş birliklerini, bu istihdam yaratan projeleri arttırmamız lazım."
Konuşmaların ardından Nursan Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yamakoğlu ve Bakan Bilgin, işbaşı eğitim programını tamamlayan işçilere belgelerini verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2022-07-20 15:07:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gediz’de Tarhana Festivali hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Gediz’de Tarhana Festivali hazırlıkları sürüyor
Gediz’de tarhana pişirme yarışması finalistleri belli oldu
YEREL HABERLER Gediz’de tarhana pişirme yarışması finalistleri belli ...
Domaniç’teki kazada hayatını kaybeden genç, Hisarcık’ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Domaniç’teki kazada hayatını kaybeden genç, ...
Kütahya Belediyesi'nden yaz kursu
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nden yaz kursu
Kütahya’daki konut satışlarında artış
YEREL HABERLER Kütahya’daki konut satışlarında artış
İşitme engelli Ayşe'nin el emeği puşideleri, türbeleri süslüyor
YEREL HABERLER İşitme engelli Ayşe'nin el emeği puşideleri, ...
Simav'da ayçiçeğinde “Çayır Tırtılı” görüldü
YEREL HABERLER Simav'da ayçiçeğinde “Çayır Tırtılı” görüldü
Apartman yangınında dumandan etkilenen 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Apartman yangınında dumandan etkilenen 5 kişi itfaiye ...
Şaphane’de biçerdöver operatörlerinin bilinçlendirilmesi için denetim ve eğitim çalışması
YEREL HABERLER Şaphane’de biçerdöver operatörlerinin ...
Emet Festivalinde “Anadolu’nun İncisi Bor Madeni” günü
YEREL HABERLER Emet Festivalinde “Anadolu’nun İncisi Bor Madeni” ...
Başkan Işık, "Meydan projesi Zafer Bayramı'na yetiştirilecek şekilde sürüyor"
YEREL HABERLER Başkan Işık, "Meydan projesi Zafer Bayramı'na ...
Müdür Başyiğit, YKS Türkiye 32'ncisi Zeynep Mert'i tebrik etti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, YKS Türkiye 32'ncisi Zeynep Mert'i ...
Emet’te yöresel yemek yarışması
YEREL HABERLER Emet’te yöresel yemek yarışması
Başkan Işık: "Kütahya Belediyesi çalışanları ile güçlü"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Kütahya Belediyesi çalışanları ile ...
Domaniç'te freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Domaniç'te freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi ...
İş makinesi taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER İş makinesi taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Simav-Balıkesir karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Simav-Balıkesir karayolunda zincirleme trafik kazası: ...
Kütahya Ulusal Şair Şeyhi Şiir Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Kütahya Ulusal Şair Şeyhi Şiir Yarışması sonuçlandı
Aslanapa’da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri
YEREL HABERLER Aslanapa’da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ...
Kütahya Ülkü Ocakları’nda tohumlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kütahya Ülkü Ocakları’nda tohumlar toprakla buluştu
Kütahyalı Atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu
YEREL HABERLER Kütahyalı Atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu
Kütahya’da düğün magandasının ruhsatlı silahına el konuldu
YEREL HABERLER Kütahya’da düğün magandasının ruhsatlı silahına el ...
Bayram tatilinde Kütahya’ya 722 bin 404 araç giriş yaptı
YEREL HABERLER Bayram tatilinde Kütahya’ya 722 bin 404 araç giriş ...
Atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor Kütahya'da ev hanımı Selime Pehlivan geliştirdiği teknik ile atık pantolon, kazak, kolye ve aksesuarları kullanarak kendi tasarımını oluşturdu
YEREL HABERLER Atık malzemeleri giysi ve aksesuara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.