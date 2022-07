Bakan Bilgin: "Yeni istihdam oluşturmayı öngören her projenin yanındayız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni istihdam oluşturmayı öngören her projenin yanında olduklarını, sendikacılığa da önem verdiklerini ifade etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Nursan Holding ile Türkiye İş Kurumu arasında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı Töreni'nde konuşan Bakan Bilgin, asgari ücret düzenlemeleriyle emeği koruyacak önlemler aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin büyümesi için istihdamın artması gerektiğini belirten Bilgin, "Sanayide istihdam oluşturacak her girişimi destekliyoruz. Değişimin bir yönü ekonomidir, ekonominin sağlayacağı imkanlardır, kaynaktır, yatırımdır, yatırımın finansmanıdır, tasarruftur, yatırımların üretime dönüşme sürecidir ama diğer yönü de insanların bu sürece katılımıdır, emeğin bu süreçteki rolüdür. Emeğin bu süreçte oluşturacak katma değer ve onun toplumsal paylaşım sürecinde elde ettiği paydır" diye konuştu.

"Yeni istihdam oluşturmayı öngören her projenin yanındayız" diyen Bakan Bilgin, "Türkiye Cumhuriyet Devleti, sosyal bir devlet. Asgari ücret, adı üzerinde asgari düzeydeki ücrettir, bunu yukarıya çekmek sanayi toplumu içinde ancak örgütlülükle ve sendikal özgürlüklerin kullanımıyla ilgilidir. Sendikal özgürlükler ne kadar kullanılıyorsa, ne kadar genişliyorsa asgari ücretin üzerinde ücret seviyesini belli bir aşamaya doğru tırmandırmak mümkündür. Bu da emekçilerin, çalışanların üretimden daha fazla pay almasını sağlayacak bir mekanizmadır. Demokrasi böyle bir şeydir, demokrasi toplu sözleşmenin olduğu, sendikal özgürlüklerin olduğu yerdir, demokratik toplum bunların üzerinde yükselir, bunun için biz buna çok önem veriyoruz. Çalışanların özgürlüklerine saygı duyan işverenlerin, çalışanların ürettiği, işletmelerin ürettiği değeri çalışanlarla paylaşan işletmeleri bunun için saygıdeğer buluyoruz" ifadelerini kullandı.



"Asgari ücret düzenlemeleriyle emeği koruyacak önlemler aldık"

İhracata dayalı büyümenin Türkiye'nin sorun çözme kabiliyetini artıracağını belirten Bakan Vedat Bilgin, "Dışarıdan transfer edilmiş enflasyonun payını da dikkate almak lazım. Bütün bunlar nasıl aşılacak? Sihirli bir dernek yok, sihir bizim ellerimizde, emekçilerimizin ellerinde, işletmelerimizin rasyonel yönetiminde, yatırımlarında, büyümelerinde. Bunlara destek vermek bizim görevimiz. Çalışma Bakanlığı olarak da bizim üstümüze düşen bir sorumluluk var. Bu bakımdan biz sanayide istihdam oluşturacak her girişimi destekliyoruz. Bu konuda iki uygulama içindeyiz. Birisi üretim sürecine katılım programı başlığında doğrudan doğruya işletmelere iş gücü desteği veriyoruz. İstihdamı destekleyen diğer projemiz de işbaşı eğitim projesi. Bugün de bunu gerçekleştiriyoruz. Burada işletmelerimize eğitim sürecine kattıkları emekçilerin istihdam edilmesi şartıyla, belli bir düzeyde istihdam edilmesi şartıyla, o programların finansmanını biz gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Bilgin ve Nursan Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yamakoğlu işbaşı eğitim programını tamamlayan işçilere belgelerini verdi.

