Bir dizi inceleme ve ziyaretler için Kütahya’da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahya ziyaretinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında nezaket ziyaretinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Işık’a misafirperverliği için teşekkür etti.

Belediye çalışmaları ve projeler hakkında Bakan Bilgin’e bilgi veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ziyaret için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.