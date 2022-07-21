Dr. Buğra Tekinel, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi mezunu olarak daha önce İzmir'in Urla ilçesinde görev yapan Doktor Buğra Tekinel, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. Tekinel, KSBÜ ve Kütahya halkına vefa borcu hissettiğini belirtti.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde asistan doktor olarak görev alacak olan Dr. Tekinel, "Buraya vefa borcumun olduğunu hissediyorum. O yüzden Kütahya'ya hizmet etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı (AD) Başkanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın'ın tecrübelerinden yararlanacağım için ayrıca mutluyum. Kütahya benim ikinci memleketim" dedi.

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