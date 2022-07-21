Kütahya Teknokent’te "Ar-Ge Tasarım Merkezi ve Teknopark farkındalığı" isimli seminer

Kütahya Tasarım Teknokent, “ArGe Tasarım MerkeziTeknopark Farkındalığı ve Güncel Avrupa Birliği Horizon & Eureka Hibe Destekleri” isimli seminere ev sahipliği yaptı.

Teknokent Toplantı Salonu'nda Universal & Partner tarafından düzenlenen seminere konuşmacılar Gonca Ertan, Ahmet Başak, Arsel Furkan Kamçı, Melisa Yelegen ve Doğukan Güner'in yanı sıra Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Yoşumaz ve Teknokent personelleri katıldı.

Etkinlikle ilgili Kütahya Tasarım Teknokent'ten yapılan açıklamada, "Seminerde ArGe ve inovasyon merkezi, tasarım merkezi, kamu destekli hibeler, Avrupa Birliği hibe ve destekleri, vergi, hukuk, bağımsız denetim, finansman destekleri konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi. İnteraktif gerçekleşen seminer sonrası katılımcılar arasında yeni proje fikirleri doğdu. Söz konusu seminerlerin Kütahya Tasarım Teknokent aracılığıyla devam ettirilmesi planlanıyor" denildi.

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