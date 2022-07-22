Sanatçı Yusuf Güney'den Emet Pidesi ve keçi peynirine övgü

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahneye çıkan sanatçı Yusuf Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın kendisine ikram ettiği Emet Pidesi ve keçi peynirine övgüler yağdırdı.

Emet Termal Amfitiyatro’da sahneye çıkan Yusuf Güney, alanı hınca hınç dolduran vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar Yusuf Güney’i dinlemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, alanı dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan gecenin anısına emfest logolu çini tabak takdim etti.

Konser sonrası Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Yusuf Güney’e Belediyenin ''Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften'' Projesinin ürünü olan Emet Keçi Peyniri ve üzerine adı yazılı Emet Pidesi hediye edildi. Emet Pidesi ve keçi peyniri ile ilgili Başkan Doğan’dan bilgiler alan Yusuf Güney, Emet Pidesi ve keçi peynirini çok beğendiğini söyledi.

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