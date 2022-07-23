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Ilıca Harlek Termal Otel yenilendi Harlek Termal Otel işletmecisi Yavuz Özer: "Yaptığımız çalışmalarımızla buradaki tüm misafirlerimize kaliteden ödün vermeden hizmet sunuyoruz" Belediye Başkanı Alim Işık: "Ilıca Harlek Termal Otel’de yapılan bu çalışma, 'Kütahya’dan ve Kütahyalı'dan bir şey olmaz' söylemlerine en güzel cevaptır"

İHA

Ilıca Harlek Termal Otel yenilendi Harlek Termal Otel işletmecisi Yavuz Özer: "Yaptığımız çalışmalarımızla buradaki tüm misafirlerimize kaliteden ödün vermeden hizmet sunuyoruz" Belediye Başkanı Alim Işık: "Ilıca Harlek Termal Otel’de yapılan bu çalışma, 'Kütahya’dan ve Kütahyalı'dan bir şey olmaz' söylemlerine en güzel cevaptır"

Kütahya Belediyesi bünyesinde bulunan ve 8 ay önce yap işletdevretmodeli ile müstecire kiralanan Ilıca Harlek Termal Otel’in açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Harlek Termal Otel'in bir marka olduğunu ve 'Kütahya’dan ve Kütahyalı'dan bir şey olmaz' diyenlere en güzel cevap olduğunu söyledi.
Doğal güzellikleri ve şifalı termal suları ile Dünyanın sayılı termal turizm bölgelerinin başında gelen Ilıca’da Kütahya Belediyesi bünyesinde 8 ay önce yap işlet devret modeli ile müstecire kiralanan Ilıca Harlek Otel’in açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.
Törende ilk sözü Ilıca Harlek Termal Otel işletmecisi Yavuz Özer aldı. Otelde yaklaşık 15 milyon liraya yenileme çalışması yapıldığını belirten Özer, “98 odamızda günlük 230 misafirin konaklayabildiği bir konseptle hizmet veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızla buradaki tüm misafirlerimize kaliteden ödün vermeden hizmet sunuyoruz” dedi.
Özer’in ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Harlek Termal Otel’in geçmişi ile ilgili konuşmanın anlamının olmadığını ifade ederek, göreve geldiklerinde Kütahya’nın bir markası olan Harlek Otel’in yeniden ayağa kalkması için proje ürettiklerini bildirdi.
Başkan Işık, Harlek Termal Otel’e sahip çıkan ve bu alanda da tecrübesi olan Kütahyalı işletmeci Yavuz Özer’e, Kütahya’nın bir markası olan otele sahip çıktığı için teşekkür etti.

Otel 5 yıldız formatında yenilendi
Başkan Işık, Ilıca Harlek Termal Otel’de yapılan çalışmalarla birlikte, 'Kütahya’dan ve Kütahyalı'dan bir şey olmaz' söylemlerine en güzel cevabı verdiklerini ifade ettiği konuşmasında, otelin yüzde 100’e yakın bir doluluk oranı ile çalışmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Otelin 5 yıldız formatında yenilendiğini kaydeden Başkan Işık, en kısa sürede 5 yıldızı alacağına inandığını dile getirdi.
Başkan Işık, “Göreve geldiğimiz 3,5 yıllık süreçte Ilıca’ya otel dahil olmak üzere, Hasulhas, Aqua Park, su sondajı ve depo gibi tüm faaliyetlerimizi dikkate aldığımızda 50 milyon liralık masrafın yapıldığı bir turizm beldesi haline getirdik. Bugün aynı işleri yapacak olsak belki 100150 milyon yatırım tutarına mal olacaktı. Ilıca, Kütahya’mızın özlediği bir kimliğe doğru yaklaşıyor. Yeter mi? Yetmez. Kütahyalı hemşehrilerimin birkaç isteği daha var. En önemli isteklerinden birisi eski mağara hamamı yeniden kullanıma açmak. Onu da açacağız. Şelale diye yapılmış ve maalesef yapıldığı günden bugüne bir kere kullanılmamış şelaleyi yıktık, yıkmak zorundaydık. Orayı vadi olarak yeniden düzenleyeceğiz. Dışarıdan ve Kütahya’dan gelen misafirlerimizin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri market, lokanta ve kafeterya gibi ek tesisleri Allah nasip ederse 2023 yılı içerisinde bu güzel beldemize kazandıracağız” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından kurban kesimi, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duası ve kurdele kesimi ile otelin açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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