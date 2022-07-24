Kütahya'da orman yangını (2)

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KÜRECİ KÖYÜNDE TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kütahya'nın Emet ilçesi Küreci köyü yakınlarında saat 18.00 sıralarında ormanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı. Yangına 2 tanker uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale ediliyor. Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi. (DHA)Oğuzhan KILIÇErcan KOLKU/ KÜTAHYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇErcan KOLKU

2022-07-24 21:18:05



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