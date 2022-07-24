Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor

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Kütahya'nın Emet ilçesinde orman yangını büyüyerek devam ediyor.



Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangına 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale edildiğini duyurdu. Yangının tahmini 20 hektarlık karaçam ormanında etkili olduğu öğrenildi.

Öte yandan saat 20.30 itibariyle 6 yangın söndürme helikopterinin çalışmalarına ara verdiği belirtildi.

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