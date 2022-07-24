Kütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Köreci köyündeki orman yangınını karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.



Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Ciğerlerimiz yanıyor, üzüntümüzün tarifi yok. Ormanlarımızı yangından korumak için cansiparane çalışan tüm ekiplerimize ve yangınla mücadelede gönüllü görev alan hemşehrilerimize kolaylıklar diliyoruz" dedi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yangın söndürme çalışmalarına gece boyunca devam edileceğini ifade etti. Dündar, 29 arazöz, 6 dozer, 3 greyder ve 8 su ikmal aracı ile vatandaşların katkısıyla bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Güzel de çalışmaları yakından takip ediyor.

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