Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Kütahya’nın Emet ilçesi, Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Orman Genel Müdürlüğü, yaklaşık 14 saattir devam eden yangına 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirdi. Bölgeye ulaşan helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangına 650 personel, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye ve 6 dozer görev yapıyor.

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