Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangına 28 helikopter, 5 uçak, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye ve 6 dozer ile 650 personel müdahale etti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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