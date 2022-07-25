Emet’te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan yoğun mücadele ile kontrol altına alınırken, yanan alanlar havadan görüntülendi.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü Değirmisaz İşletme Şefliği sınırlarında çıkan yangın, 26 helikopter, 9 uçak, 8 dozer, 19 tanker, 78 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 greyder, 3 ekskavatör, 13 treyler, 10 ilk müdahale aracı, 485'i orman personeli olmak üzere 800’e yakın görevlinin cansiperane mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının verdiği hasar ise gün ağardığında ortaya çıktı. Yanan alanlar dronla ve yangın kulesinden görüntülendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, bölgedeki ekiplerin yoğun gayretiyle yaklaşık 270 hektarlık alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti. 24 saate varmadan tüm kurumların da desteği ile yangına karşı mücadelenin tamamlandığını söyleyen Dündar, “Yarınlarımız olan ormanlarımızı korumak uğruna kendini alevlere siper eden, gecesini gündüzüne katarak yangınlara karşı mücadele veren orman kahramanlarımıza ve emeği geçen tüm kurum ve STK’lara teşekkür ediyorum” dedi.

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