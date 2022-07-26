"Millet Bahçesi, Kütahya'nın yeni cazibe merkezi olacak"

Evliya Çelebi Mahallesi'nde imalat çalışmaları devam eden Kütahya Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya’ya özgü projelendirilen millet bahçesinin bölgeye değer katacağını ifade ederek, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Millet bahçesinin otoparkı, spor oyun alanları ve mesire alanları ile birlikte diğer sosyal donatılarının Kütahya’ya özel olarak projelendirildiğini ifade ederek, Millet Bahçesi'nin açılması ile birlikte Evliya Çelebi, Bahçelievler, Okmeydanı, Gültepe ve o bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini dile getirdi.

Millet bahçesinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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